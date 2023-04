Lampedusa in ginocchio | raffica di arrivi di migranti dopo i naufragi | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 aprile 2023) Decine di persone in acqua chiedono aiuto agli uomini della Guardia costiera intervenuti nel Mediterraneo in soccorso diin difficoltà. Sono tre iche sono stati segnalati dalle autorità italiane, solo nella giornata di lunedì 24 aprile. Il primo è avvenuto in acque italiane al largo di, dove si registrano tre dispersi, secondo quanto riferito dalla Guardia costiera. Nel secondo episodio, in acque SAR maltesi, i superstiti hanno riferito di aver perso le tracce di circa 20 persone che si trovavano sulla loro imbarcazione. Nel terzoo, sempre in acque maltesi, è stato trovato un cadavere a bordo del barcone soccorso. Solo nella giornata di lunedì oltre 200hanno raggiunto, e nella notte sono proseguiti senza sosta gli sbarchi ...