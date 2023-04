La strage nazifascista di San Terenzo Monti e il peso della memoria

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 aprile 2023) La leggenda racconta che il corpo di san Terenzio, vescovo di Luni, trucidato in un agguato dai suoi servi, fu trasportato su un carro da due buoi che andavano avanti da soli senza guida. I buoi arrivarono fino al torrente Bardine, dopo aver percorso lenti e smarriti, ma indomiti, le tortuose mulattiere che incidevano l’Appennino nel triangolo di terra stretta ai confiniToscana,Liguria e dell’Emilia, la terra che si chiama Lunigiana. Terraluna. Il torrente Bardine era allora come si vede ancora oggi: in estate un rivolo stretto tra le rocce, che nei mesi delle piogge si ingrossa coprendo quasi per intero l’ampio letto di sassi bianchi, circondato da una boscaglia che disegna una trama fitta di ombreggiature sul pelo dell’acqua. Per questo il torrente si riempie di tinte lucide e smeraldine sotto i raggi del sole di ...