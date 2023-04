(Di martedì 25 aprile 2023) Dettagli 25 Aprile 2023 News Celebriamo oggi il 78°. Il ricordo del 25 aprile deve indurci a riflettere sul valore fondanteResistenza come elemento costitutivonostra Repubblica e su quanto dobbiamo essere riconoscenti a tante donne e tanti uomini di ogni età, civili e militari, in Italia e all’estero, che furono artefici di quel passaggio sofferto, doloroso e decisivo nella storia del nostro Paese, facendoci risorgere dalla barbarieguerra e del nazifascismo. Fonte articolo e foto: www.ss.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

La S.S. Lazio onora il 78º anniversario della Liberazione SS Lazio

Per mezzo di una nota sul proprio sito ufficiale la Lazio ha voluto celebrare il settantottesimo anniversario della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista: ...Per mezzo di una nota sul proprio sito ufficiale la Lazio ha voluto celebrare il settantottesimo anniversario della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista: ...