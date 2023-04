La Roma vince la Coppa Italia Primavera 2022 2023 | Fiorentina battuta ai supplementari

(Di martedì 25 aprile 2023) Laun altro trofeo a livello giovanile. La formazione di Guidi ha battuto in finale all’Arechi di Salerno ladi Aquilani e ha così conquistato la. I giallorossi sono riusciti ad avere la meglio dei viola ai, dopo lo 0-0 al 90?: in gol Misitano a sbloccarla, pareggio toscano con Krastev, poi nel finale, caratterizzato purtroppo da una serie di risse, arriva il gol di Keramitsis che vale la. Avvio sicuramente migliore per la, pericolosa con il tiro di Distefano murato dalla difesa giallorossa e poi con Kayode che si inserisce sul secondo palo ma manda fuori. Nel conto, c’è anche la traversa di Lucchesi, con un colpo di ...

Non essendoci più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio in caso di parità, chi(... in calendario mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico dicontro Fiorentina o Cremonese (...Nata a, Giorgia Todrani sale alla ribalta con 'Sanremo Giovani 1993' checon il brano Nasceremo. Accadde Oggi A Padova rimangono uccisi 224 partigiani, esplode la centrale nucleare di ...... caccavelle e putipù: per la prima volta in quarant'anni di calcio moderno, infatti,lo ... così si è spenta la stella di Diaby, valutato 2,5 milioni dallaprecedente successiva Lunedì 15 ...

Cosa succede se la Roma vince l'Europa League 2023 Ha mai ... Goal.com

GRAZIE PER AVER SEGUITO LA DIRETTA CON FIRENZEVIOLA.IT 122' - Termina qui la partita. La Fiorentina le prova tutte nel finale, ma la Roma vince la Coppa Italia Primavera. Decisivo il gol ...122' - Termina qui la partita. La Fiorentina le prova tutte nel finale, ma la Roma vince la Coppa Italia Primavera. Decisivo il gol di Keramitsis nei supplementari. 120' - Ci ...