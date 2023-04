La ragazza che entra nel portone sbagliato e viene violentata

(Di martedì 25 aprile 2023) Violenza sessuale a Roma, nella zona dell'Esquilino. Vittima una giovane di 20 anni aggredita, palpeggiata e baciata contro la propria volontà all'interno di undi via Principe Eugenio. I fatti risalgono a sabato 22 aprile. Erano da poco passate le 21 quando la donna - a Roma per turismo...

La ragazza che ha investito Francesco Valdiserri presenta dei certificati medici e chiede l'abbreviato Fanpage.it

Erano le 3.48 di stanotte quando si è verificato un Incidente stradale sulla statale 45 bis all’altezza del cavalcavia in località Santa Lucia nei pressi di Dro, dove un autoarticolato si è scontrato ...Lo schianto nella giornata di ieri a Bergamo, è costato la vita a Marco Moioli: la sua fidanzata è passata sul luogo dell'incidente ...