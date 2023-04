(Di martedì 25 aprile 2023) In, ma forse non per molto. Ha chiesto di essere sottoposta agli arresti domiciliari ladi 25 annisabato scorso a Milano, mentre cercava di forzare la porta di un appartamento di via Capecelatro, in zona San Siro, insieme a due complici di 20 e 21 anni. Le tre erano...

La ragazza arrestata 25 volte chiede di uscire dal carcere: "Devo allattare mio figlio" Today.it

È stata arrestata ben 25 volte in 12 anni. La giovane, da quando ha compiuto 14 anni - diventando punibile per legge - a oggi, che di anni ne ha 25, ha frequentato molte ...