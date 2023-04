La Pellicola D’oro 2023 | tutte le nomination del premio cinematografico

(Di martedì 25 aprile 2023) Scopriamo insiemeledelLaD'oro, che si terrà il 24 giugno a Roma. Sono state rese ufficialiledelLaD'oro, divise in due categorie, le cinquine e le terne. La XIII edizione delsi terrà il 24 giugno a Roma. Ilè promosso ed organizzato dall'Ass.ne Culturale "Articolo 9 Cultura & Spettacolo" e dalla "S.A.S. Cinema" di cui il presidente è lo scenografo e regista Enzo De Camillis, sottolineando la collaborazione del: MIC Direzione Generale Cinema, l'ANICA, l'APA, l'Ass.For. Cinema e Fitel. Le ...

Sono state rese ufficiali tutte le nomination del premio cinematografico La2023 , divise in due categorie, le cinquine e le terne. La XIII edizione del premio si terrà il 24 giugno a Roma. Il premio cinematografico è promosso ed organizzato dall'Ass.ne ...Loah ha infatti vinto due volte la Palma, oltre a numerosi ... Lasi concentrerà in particolare sul destino del The ...... il Bounty, il William's, il Maxim, il Rayto de, l'Arethusa. ... Pino'Isola, re del melodico americano, rievoca quell'epopea: ... o commendatori che sembravano usciti dalladi Miracolo ...