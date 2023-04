... cosìPagani - 100 anni il prossimo 21 giugno - dalla sua casa di Civitanova Marche sintetizza all'ANSA il suo pensiero di "piccola", come lei stessa si definisce.Pagani è l'...... memoria vera e viva è stata la presenza diPagani. A pochi mesi dal traguardo dei 100 anni, la staffettacivitanovese era in prima fila e come una 'Madonna' laica veniva visitata in ...Pagani ha quasi 100 anni ed e' stata unache "ha cercato di fare il possibile per uscire dal fascismo". "Ho armato la Resistenza milanese dal 1942 al 1945. Portavo 4 pistole alle ...

La partigiana Vanda, su antifascismo serve condanna netta - Politica Agenzia ANSA

"Ma ci vuole tanto a dire che il 25 aprile è la festa della Liberazione dal fascismo Meloni prenda una posizione più netta, le basterebbe dire: capisco l'antifascismo e onore ai partigiani che hanno ...Vanda Pagani ha quasi 100 anni ed e' stata una partigiana che 'ha cercato di fare il possibile per uscire dal fascismo'. 'Ho armato la ...