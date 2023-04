La moto prende fuoco | il conducente deve mettersi in salvo | attimi di paura a Senago

(Di martedì 25 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorin fiamme mentre guida in via Stati Uniti d’America adiin via Stati Uniti d’America, dove verso le 11 di mattina è andato improvvisamente in fiamme uno scooter di media cilindrata. La, ilscende perinIl proprietario, un senaghese, stava percorrendo la strada ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Poi si passa al proporre i diversi speaker, e quindi alla loro votazione; il nostro team si... " Il gruppo di direzione artistica è uno dei primi che si mette in: dopo circa due mesi dalla ...Tuttoorigine dal "Gesiolo", la piccola cappella di campagna costruita nel 1522 e situata ... Lunedì 1 maggio la benedizione delle auto e delleLunedì, 1° maggio, dopo la messa delle 9, i ...... "Tutte hanno capito che solo se si mettono in discussione possono mettersi innuove ... supportando la crescita della stessa cooperativa ed incoraggiando le persone di cui ci sicura nel ...

Moto in fiamme a Senago, conducente deve mettersi in salvo - Il Notiziario

Conducente deve scendere dalla moto in fiamme per mettersi in salvo, attimi di paura a Senago: l'uomo salvato dal proprio tempismo ...PESARO I sommozzatori dei vigili del fuoco sono arrivati ieri da Teramo per scandagliare i fondali del tratto terminale del Foglia. E prima dei sub le moto d’acqua dei pompieri hanno ...