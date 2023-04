La meraviglia biomeccanica dei soffioni ci svela un nuovo tipo di volo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 aprile 2023) Chi non ha soffiato via i loro semi, giocando sui prati di inizio primavera? Questa era la domanda con cui ho aperto una piccola divagazione insieme a chi mi segue sui social forum. Di fronte ai globi prodotti dal tarassaco, quello che volgarmente chiamiamo soffione, ognuno torna per un momento bambino; ma forse vale la pena di sottolineare anche qui come persino il prodotto di ciò che giardinieri, orticultori e contadini considerano a buon diritto un'erbaccia, di fatto, non appena osservata con occhio scevro da pregiudizio e applicando il pensiero scientifico, può diventare fonte di ispirazione per il futuro. Anche con i lettori di questa pagina vale la pena di ripercorrere un piccolo ragionamento, per mostrare, in uno, come la meravigliosa macchina dell’evoluzione darwiniana produca adattamenti stupefacenti e dove può portare la curiosità, se sorretta dall’analisi scientifica. ...