La maglietta con il logo «Auschwitzland»? Non costituisce reato Le motivazioni dell’assoluzione diffuse il 25 aprile

(Di martedì 25 aprile 2023) Il gip l’aveva condannata con un decreto penale a quattro mesi di reclusione, commutati in una multa di 9.050 euro. Ma lei si è opposta ed è partito il processo. Lo scorso 12 gennaio, è arrivata l’assoluzione per Selene Ticchi. Oggi 25, con paradossale coincidenza di calendario, sono stateledella sentenza: secondo il Tribunale di Forlì, mancano le prove sulla «portata distintiva» del» e sul fatto che quellasia riferibile «a una qualche organizzazione attualmente esistente che propugni ideologie fondate sull’odio razziale». Dunque, «non può che pervenirsi a una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste». Ragioni che non convincono la pm Laura Brunelli: impugnerà la sentenza in Cassazione. Per la Procura, l’immagine ...