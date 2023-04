La maglietta col logo ‘Auschwitzland’ non incita alla discriminazione | ecco perché il tribunale di Forlì ha assolto Selene Ticchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Indossare unacole il disegno della porta d’ingresso del famoso campo di concentramento nazista non è una prova sufficiente a stabilire l’appartenenza a un’organizzazione che. Così il giudice Marco de Leva deldiha giustificato l’assoluzione decisa nel gennaio scorso in Appello per, l’ex esponente di Forza Nuova poi sospesa e ora appartenente al Movimento nazionale rete dei patrioti che il 28 ottobre 2018, in occasione dell’anniversario della Marcia su Roma, a Predappio indossò la t-shirt colche, utilizzando il font della Walt Disney, rimandava ai lager.è stata assolta dall’accusa ...