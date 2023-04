La Liberazione in Italia | ma cosa si festeggia il 25 aprile in Portogallo?

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 25 aprile 2023) Oggi, 25, inricorre la Festa della. Settantotto anni fa la Resistenza iniziò a riconquistare la nazione occupata dalle truppe nazifasciste. Ma questa data non viene celebrata solo nel Belpaese, ma anche in un altro Stato europeo, il. Qui sil’anniversario della cosiddetta Rivoluzione dei Garofani, che nel 1974 permise al Paese di avviare la sua transizione verso la democrazia. Ma di che si tratta? La Festa dellainQuesta giornata “segna evidentemente uno spartiacque per l’: la fine della Seconda guerra mondiale, dell’occupazione nazista, del Ventennio fascista, delle persecuzioni anti ebraiche, dei bombardamenti e di molti altri lutti e privazioni che hanno afflitto per lungo ...