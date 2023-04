La Liberazione in Italia | ma cosa si festeggia il 25 aprile in Portogallo?

... così si spiega il senso delle tante omissioni Questo 25 aprile, però, le piazze di tuttasi ... non a caso Meloni propone uno slittamento da "Festa della" a "Festa della Libertà" , ...... scrive lo storico sul Corsera Sarà per l'età o per lo stordimento procuratomi dalla edizione numero 78 della festa della, obbligatoriamente con la maiuscola e da non confondere con la ...A tutti loro e agli Alleati che hanno dato un apporto decisivo alladal nazifascismo va ... Oggi come allora, Stati Uniti efianco a fianco nella difesa della libertà e dei valori ...

Il 25 Aprile del 1945 la mia Patria fu liberata dall’esercito nazista e dal regime fascista che gliel’aveva asservita. Il Nord dell’Italia, ...MORTERONE - È con una lunga lettera rivolta all'attuale amministrazione che il gruppo Rinascita per Morterone esterna una serie di riflessioni in relazione alla mancata celebrazione della festività de ...