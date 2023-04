La Liberazione e i nostri fratelli Ucraini Il racconto di Alli da Kiev

'Siamo qua - ha detto Tajani - perchè questa è la commemorazione delladal nazifascimo. ... anche con quello che insegnano aifigli'. Il ministro ha ribadito che 'Questi caduti sono ......su una delle pagine più tristi della nostra storia ma anche per riflettere su quanto stiamo vivendo ai giorni, con il conflitto in Ucraina. Villette, in occasione della Festa della....../ Punti di vista "'Il 25 aprile deve recuperare le radici e la verità della guerra di. ... Oggi è un giorno di festa per tutti, lo è perché celebriamo il coraggio deipadri che - con ...

Reggio, il 25 aprile. Anpi: ricordiamo i nostri caduti. Azione ... 24Emilia

Festa della Liberazione, l’intervento del sindaco Ianeselli alla cerimonia a Palazzo Geremia. Il 25 aprile che tutti gli anni festeggiamo insieme non è solo una data, non è soltanto un anniversario. Q ...Il 78° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo è stato celebrato anche al sacrario di Taranta Peligna ...