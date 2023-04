La lettera di Giorgia Meloni sul 25 aprile | “Sia un momento di concordia nazionale Noi incompatibili con nostalgie del fascismo”

(Di martedì 25 aprile 2023) La presidente del Consiglioscrive al Corriere della Sera unasul 25dopo le polemiche sulcomincia sostenendo che la sua parte politica ha già maturato queste riflessioni anni fa. E quindi “i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la lorotà con qualsiasi nostalgia del”. Secondoperò il frutto fondamentale della Liberazione è stato “l’affermazione dei valori democratici, che ilaveva conculcato e che ritroviamo scolpiti nella Costituzione repubblicana”. E per la premier “chi dal processo costituente era rimasto escluso per ovvie ragioni storiche, si impegnò a traghettare milioni di italiani nella nuova ...

Nel suo primo 25 aprile da premier,Meloni affida a unaal Corriere della Sera 'alcune riflessioni che mi auguro possano contribuire a fare di questa ricorrenza un momento di ...SecondoMeloni , dal 25 aprile , in Italia è nata 'una democrazia nella quale nessuno sarebbe ...nella gioia e nella concordia' L'intervista della premier Così la premier in unaal ...'Sia la festa della libertà: i valori democratici ora difendiamoli in Ucraina', scrive la premier. E poi cita Paola Del Din, medaglia d'oro della Resistenza: 'Il tempo ci ha ribattezzati partigiani, ...

La lettera di Giorgia Meloni sul 25 aprile e le parole di Paola Del Din ... Open

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione la premier Giorgia Meloni ha espresso in una lunga lettera al Corriere della Sera il suo punto ...Nel giorno del 25 aprile la premier Giorgia Meloni affida a una lettera al "Corriere della Sera" alcune riflessioni sulla Festa della Liberazione ...