(Di martedì 25 aprile 2023) Lalain semifinale dicontro la Cremonese: le condizioni degli infortuni Dopo il ko contro il Monza latorna al lavoro in vista del ritorno dicontro la Cremonese. Occhi puntati su Bonaventura e Brekalo. Come riportato da La Nazione, il primo è stato risparmiato dano nellacontro i brianzoli, mentre il secondo è ancora fermo ai box dopo il colpo alla testa ricevuto contro l’Atalanta. Oltre ai due sopracitati, preoccupano le condizioni di Venuti – influenzato -, Gonzales ed Ikone.

... motivato e a lui devoto Firenze 03/10/2021 - campionato di calcio serie A /- Napoli / ... Ma adesso sial gran finale. 'Lucio è il regista dell'impresa perfetta, non riuscita ad ...Si buttino giù le curve e si faccia il progetto Casamonti pagato dalla. Si fa in un ... Qualcuno lo dica chiaramente a Renzi che il fango chee in cui sguazza per i suoi giochetti ha ...... sia dare l'addio al calcio. Ultima partita sabato 29 aprile quando il suo Western United ... Da lì in poi Empoli, AlbinoLeffe (esordio in serie B), Livorno, Brescia, Bologna,, ...

La Fiorentina prepara la sfida di Coppa Italia, il punto sugli infortunati Blogo Sport

La Fiorentina è pronta a tornare in campo per iniziare la preparazione in vista della sfida di giovedì sera contro la Cremonese. L'allenamento di oggi a porte ...Secondo successo consecutivo per il Monza, che dopo l’Inter abbatte la Fiorentina, squadra tra le più in forma della Serie A. Palladino elogia i suoi, ma in questo Monza c’è molto del suo eccellente l ...