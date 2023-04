La destra italiana scelga altri simboli. La versione di De Tomaso

Leggi su formiche

(Di martedì 25 aprile 2023) Nella lettera al Corriere della Sera la presidente del Consiglio ha scritto chiaro e tondo di essere incompatibile con fascismo, il che forse metterà fine a uno scontro politico che stava per scuotere la stessa maggioranza di governo. Nei panni di Giorgia Meloni noi avremmo già dichiarato da tempo l’adesione ai valori dell’antifascismo. E non già per arrenderci o per fermare il pressing in tal senso da parte di avversari, rivali e alleati. E neppure per quieto vivere o per un calcolo di convenienza politica. Lo avremmo fatto, cioè avremmo detto peste e corna del fascismo, per una semplice ragione: lademocratica europea e la(sempre quella democratica, si capisce) non c’entrano nulla con il credo mussoliniano. Anzi, se non fosse stato per un signore di nome Winston Churchill (1874-1965), un liberal-conservatore ...