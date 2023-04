La crisi climatica è un problema globale | certo Ma chi subisce maggiormente i suoi effetti catastrofici sono le persone che vivono in zone di conflitto e in Paesi fragili A causa di inondazioni | tempeste e siccità ma anche perché questi eventi catastrofici moltiplicano gli altri fattori di rischio In primis | la sicurezza alimentare

Sfollati climatici, sono 21,5 milioni ogni anno. Più del doppio che per guerre e violenze Laè un problema globale, certo. Ma chi subisce maggiormente i suoi effetti catastrofici sono le persone che vivono in zone di conflitto e in Paesi fragili. A causa di inondazioni, ...Come l'uomo ha alterato terra e mari ' La, che noi stessi abbiamo causato, è probabilmente la più grande sfida che l'homo sapiens abbia affrontato nei suoi 300.000 anni di storia', ...A confermare l'impegno del Gruppo per arginare la, si è aggiunta la sottoscrizione della lettera di impegno per certificare gli obiettivi aziendali in tema di riduzione delle ...

Giornata della Terra, bisogna educare alla crisi climatica. A scuola ma anche sui giornali Il Fatto Quotidiano

Il destino di mezzo milione di specie pare già segnato: nei prossimi decenni scompariranno soprattutto anfibi e coralli, ma anche mammiferi e insetti ...Nel Paese è iniziata una settimana di caldo eccezionale. Agricoltura senz'acqua, mentre le città si preparano a una lunga canicola ...