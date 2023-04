La cerimonia per la festa della Liberazione all' Altare della Patria Mattarella | Tenere viva la memoria della Liberazione

(Di martedì 25 aprile 2023) Bisogna "la" delle atrocità nazi-fasciste ma soprattutto non dimenticare quanti lottarono e "permisero ladell'Italia dall'oppressione nazi-fascista", ha detto ieri il presidenteRepubblica, Sergio Matterella, anticipando le celebrazioni del 25 aprile. Oggi il capo dello stato ha deposto una corona d'alloro all', con la presidente del Consiglio Meloni e il ministroDifesa Crosetto e con i presidenti del Senato La Russa eCamera Fontana. Polemiche hanno circondato la seconda carica dello stato, che ...

9.20 25 aprile, Mattarella ad Altare Patriaall'Altare della Patriail 25 aprile festa della Liberazione, con il Presidente Mattarella,la premier Meloni,i presidenti di Senato e Camera, il ministro della Difesa Crosetto, la ...Il presidente della Repubblica insieme al ministro della Difesa sarà poi in Piemonteonorare gli eroi della Resistenza e ricordare le stragi ...La soddisfazione c'è, certo, ma cerco di rimanere sempre con i piediterra : c'è ancora tanto ... Ladi premiazione , tenutasi presso l'hotel 'Amadeus' di Venezia, ha visto la ...

Per il 25 Aprile cerimonia alle 8 di mattina e in periferia: nuova bufera sul sindaco di Marcon ilgazzettino.it

Bisogna "tenere viva la memoria" delle atrocità nazi-fasciste ma soprattutto non dimenticare quanti lottarono e "permisero la liberazione ...L’AQUILA – Rievocazioni, omaggi storici, concerto, mostre, proiezioni, passeggiate in bici e trekking in Abruzzo nel giorno della Festa della Liberazione. All’Aquila, le iniziative istituzionali – con ...