Kraven the Hunter | mostrato il footage al CinemCon | sarà il primo film Sony Marvel Rated R!

In occasione del panel Sony Pictures tenutosi ieri al CinemaCon di Las Vegas sono state mostrate le prime immagini diHunter , spinoff incentrato su una delle nemesi più celebri di Spider - Man. Dalla descrizione emersa in rete sembra proprio che il film sarà molto violento e il protagonista Aaron Taylor ...Al CinemaCon di Las Vegas, dove è stato presentato il primo teaser trailer, l'attore Aaron Taylor - Johnson ha confermato cheHunter , l'adattamento cinematografico sul villain marvel di cui è protagonista, uscirà nelle sale americane con una classificazione rated, ossia vietata ai minori. Nel filmato mostrato ...Attualmente sono in arrivoHunter, El Muerto e Madame Web, in uscita nel 2024. Per quanto riguarda Venom 3 , il cinecomic sarà scritto e diretto da Kelly Marcel da una storia che ha ideato ...

Some sent in pre-recorded clips, like Will Smith and Martin Lawrence, from the set of Bad Boys 4, which is currently in production, and Aaron Taylor-Johnson, teasing new footage from Kraven the Hunter ...Actor Denzel Washington comes onstage to accept the CinemaCon Lifetime Achievement Award during the Sony Pictures presentation at CinemaCon 2023, the official convention of ...