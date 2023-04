Kering | in primo trim ricavi +1% | crescita più bassa fra big del lusso

... tanto che secondo gli analisti era arrivato a pesare per oltre la meta' sul fatturato complessivo dei marchi minori di(da Alexander McQueen fino alla gioielleria), che neltrimestre ...In particolare il direttore finanziario, Jean - Marc Duplaix, ha detto che 'ha visto migliorare la domanda da parte dei consumatori cinesi durante tutto iltrimestre' e ha inoltre detto ...'La performance dideltrimestre 2023 rimane contrastata, come avevamo anticipato. Il graduale miglioramento dell'attivita' durante tutto il periodo e' incoraggiante. Stiamo lavorando per aumentare la ...

Kering Eyewear dei record, nel primo trimestre del 2023 ricavi al +44% a 433 milioni Nordest Economia

Come annunciato, le performance dei grandi gruppi del lusso internazionale hanno subìto un rallentamento nei primi 3 mesi di quest’anno, dopo gli exploit del 2022 e la ripresa di entusiasmo nelle vend ...Ha superato nei risultati del primo trimestre i valori di Bottega Veneta, maison che appartiene allo stesso gruppo, che ha chiuso a 395 milioni. E ha segnato ...