Proseguono le ricerche La polizia continua a ispezionare una vasta area di circa 300 ettari della foresta nella località alle porte della città in, dove sono stati rinvenuti i corpi degli ...

Kenya, praticavano il digiuno per "poter vedere Gesù": salgono a 90 le vittime di una setta TGCOM

Aumentano a 83 i morti della "setta dei digiunatori" a Shakahola, nelle vicinanze di Malindi, in Kenya.Tra di loro ci sarebbero anche tre bambini. 29 persone si trovano in ospedale in gravi condizioni ...Il suicidio di massa dei seguaci della setta del “pastore” Paul Mackenzie Nthenge ha sconvolto il Kenya. Ritrovate 14 fosse comuni, decine i morti ...