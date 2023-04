Kenya | praticavano il digiuno per poter vedere Gesù | salgono a 83 le vittime di una setta

Proseguono le ricerche La polizia continua a ispezionare una vasta area di circa 300 ettari della foresta nella località alle porte della città in, dove sono stati rinvenuti i corpi degli ...

Aumentano a 83 i morti della "setta dei digiunatori" a Shakahola, nelle vicinanze di Malindi, in Kenya.Tra di loro ci sarebbero anche tre bambini. 29 persone si trovano in ospedale in gravi condizioni ...La tragedia della setta in Kenya: 73 morti trovati nella foresta 73 corpi sono stati trovati nell’est del Kenya, in seguito a un’indagine sulla morte di diversi membri di una setta relig ...