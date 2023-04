Kenya | il suicidio di massa dei membri della setta di Paul Mackenzie Nthenge | «Ho creduto il lui | mi ha fatto sentire Gesù vicino»

(Di martedì 25 aprile 2023) La storia che si cela dietro il reperimento di decine di cadaveri sotto la terra di Malindi, città sulla costa orientale del, ha dell’incredibile. Le ricerche condotte dagli investigatori locali hanno portato a stabilire che si sarebbe trattato di undi: un pastore,, ha convinto i suoi fedeli a lasciarsi morire di fame «per incontrare», come hanno raccontato alla polizia locale i sopravvissuti, tutti kenioti. La sala delle preghiereGood News International Church, dove hannoirruzione gli investigatori, era piena di persone emaciate, ridotte pelle e ossa, circondate da escrementi. Durante il blitz sono state trovate anche quattro persone in vita, ma sono morte poco dopo il ...

Kenya, il suicidio di massa dei membri della setta di Paul Mackenzie ... Open

Sono stati riesumati nel corso di questo finesettimana 47 cadaveri sepolti vicino a Malindi, città sulla costa orientale del Kenya, nell’ambito di un’indagine della polizia locale su un predicatore ch ...Sale a 58 il numero delle vittime del suicidio di massa avvenuto in Kenya su ordine del pastore di Malindi Paul Makenzie Nthenge, arrestato per aver intimato ai membri della sua comunità di 'morire di ...