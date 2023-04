Kane e compagni ai tifosi dopo l' 1 - 6 del Tottenham | ' Paghiamo noi i biglietti'

(Di martedì 25 aprile 2023) Le scuse non bastano. Nonuna stagione cominciata sognando il titolo che si sta trasformando in un clamoroso fallimento. Nonaver perso 6 - 1 in casa di una diretta rivale per il titolo, ...

LONDRA - Brutto ko per il Tottenham domenica scorsa: in casa del Newcastle gli Spurs sono caduti pesantemente, con un risultato finale di 6-1 a favore dei Magpies. E le prime 5 reti del Newcastle sono ...Bella iniziativa dei giocatori del Tottenham. Harry Kane e compagni hanno reso noto di aver deciso di rimborsare ai tifosi il costo del biglietto della trasferta di domenica contro il Newcastle, persa ...