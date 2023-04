K-pop | dagli Stray Kids ai New Jeans fino agli TXT | 10 gruppi da tenere d’occhio nel 2023

Leggi su gqitalia

(Di martedì 25 aprile 2023) SeK-pop al livello dei BTS e delle Blackpink sono già tra gli artisti di maggior successo al mondo e si esibiscono su palcoscenici prestigiosi come il Coachella Festival e i Grammy, ce ne sono molti, altrettanto talentuosi ed eccezionali che non sono ancora conosciuti al di fuori della Corea. Le cose, però, potrebbero cambiare nel, perché il K-pop è sulla buona strada per trasformarsi da fenomeno di nicchia a genere musicale affermato a livello internazionale. Tutto ciò, in particolare, grazie al produttore musicale Bang Si-huk, presidente del gruppo multimediale sudcoreano Hybe e fondatore dell'etichetta Bighit Music per cui hanno firmato anche i BTS. In un'intervista alla CNN, il visionario producer ha recentemente dichiarato di volere acquisire in futuro altre quote di etichette musicali internazionali, al fine di espandere ...