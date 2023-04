Juventus-Napoli | spuntano le parole di Allegri | “Oh | siete riusciti a vincere uno scudetto” VIDEO

(Di martedì 25 aprile 2023) Spunta ildelledi Massimilianoriportate dai presenti al termine di, frasi in cui il tecnico livornese, dopo la sconfitta nel recupero contro la capolista, si lascia andare a una frase ironica e di scherno quale “Oh,uno”, con la sua solita goliardia e il linguaggio del corpo a cui l’allenatore bianconero ci ha abituato. In alto ecco il. SportFace.

Non si placano le polemiche relative all'ultima sfida di campionato tra, terminata 1 - 0 per la squadra di Spalletti. I bianconeri recriminano infatti per il gol annullato ad Angel Di Maria dopo una revisione al Var dell'arbitro ...... ad onor del vero, che quel giudice aveva però ascoltato tutte le intercettazioni che anon ... dicendo di non ammonire Nesta che, diffidato, avrebbe saltato successivamente Milan -. ...Dopo due giorni dallo scontrosui media tengono ancora banco le polemiche sulla sfida tra i bianconeri e i partenopei. In particolare, al termine della gara ci sono stati dei momenti di tensione tra Marco ...

Insulti di Landucci a Spalletti dopo Juve-Napoli: arrivata la decisione del giudice sportivo Corriere dello Sport

L'ex attaccante Nicola Ventola ha rilasciato alcune dichiarazioni alla "Bobo TV" commentando la vittoria del Napoli in trasferta contro la Juventus: "I dati di Juventus-Napoli sono sotto gli occhi di ...Non si placano le polemiche relative all'ultima sfida di campionato tra Juventus e Napoli, terminata 1-0 per la squadra di Spalletti. I bianconeri recriminano infatti per il gol annullato ad Angel Di ...