Juventus | Landucci shock con Spalletti | “Pelato di m… | ti mangio il cuore”

(Di martedì 25 aprile 2023) Si è concluso in favore del Napoli il big match della 31ª giornata di Serie A tra gli azzurri di Lucianoe ladi Massimiliano Allegri. Sotto la pioggia dell’Alianz Stadium di Torino infatti, i partenopei hanno trionfato per 1-0, grazie alla rete messa a segno in pieno recupero da Giacomo Raspadori. Il gol del giovane attaccante partenopeo ha dato il via ai festeggiamenti dei campani, che (complice una mancata vittoria della Lazio contro l’Inter) potrebbero laurearsi Campioni d’Italia, battendo la Salernitana. Il match di Torino ha però lasciato spazio anche a qualche malumore all’interno degli spogliatoi, con un’accesa lite tra il vice allenatore bianconero Marcoe alcuni membri dello staff azzurro. Giacomo Raspadori, Napoli @livephotosport, lite negli spogliatoi post ...

Choc al termine di Juventus-Napoli, il match giocato all'Allianz Stadium domenica sera e vinto 1-0 dai partenopei, quando si è scatenata la furia di Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri. Potrebbero presto esserci serie conseguenze per il vice di Massimiliano Allegri alla Juventus, Marco Landucci che avrebbe parlato in modo offensivo nei confronti di Luciano Spalletti in occasione del match di domenica sera tra bianconeri e Napoli allo Stadium.

