Juventus | la Uefa valuta l' esclusione da tutte le coppe per un anno

(Di martedì 25 aprile 2023) Larischia grosso, ecco la contromossa dellasul caso stipendi e plusvalenze fittizie. Il presidente Ceferin ha deciso di prendersi la sua vendetta sul caso Superlega e l'occasione giusta - si legge su La Gazzetta dello Sport - sembra proprio essere questa inchiesta a carico del club bianconero. Se i tempi della giustizia sportiva italiana sulle plusvalenze si allungher, Nyon non attenderà i nostri giudici ma deciderà autonomamente il destino della Juve con la sua inchiesta parallela. Certo la condanna dei dirigenti e la conferma del comportamento "antisportivo" non aiutano i bianconeri: il rischio è restare fuori dall’Europa almeno un. Vincere l’Europa League non cambierebbe niente per i giudici di Nyon, ma sarebbe fondamentale per non scontare un’eventuale squalifica tra due anni, allungando ...

