Juventus | la Uefa valuta l' esclusione da tutte le coppe La vendetta del presidente Ceferin sul caso Superlega

(Di martedì 25 aprile 2023) Larischia grosso, ecco la contromossa dellasulstipendi e plusvalenze fittizie. Ilha deciso di prendersi la suasule l'occasione giusta - si legge su La Gazzetta dello Sport - sembra proprio essere questa inchiesta a carico del club bianconero. Se i tempi della giustizia sportiva italiana sulle plusvalenze si allungheranno, Nyon non attenderà i nostri giudici ma deciderà autonomamente il destino della Juve con la sua inchiesta parallela. Certo la condanna dei dirigenti e la conferma del comportamento "antisportivo" non aiutano i bianconeri: il rischio è restare fuori dall’Europa almeno un anno. Vincere l’Europa League non cambierebbe niente per i giudici di Nyon, ma sarebbe fondamentale ...

Eurostangata Juve: l'Uefa prepara l'esclusione dalle coppe La Gazzetta dello Sport

Brutte notizie in casa Juventus: un nuova stangata è in arrivo. Da Milano anticipano la sentenza. Ecco le ultime.Se la giustizia sportiva non si pronuncerà entro fine luglio, sarà il panel del Fair Play di Nyon a decidere il destino del club bianconero ...