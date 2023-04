Juve | un attacco da 150 milioni che non fa gol | i motivi della crisi

(Di martedì 25 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Ma qual è la coppia d'più efficace nelladi quest'anno Vediamo le diverse composizioni del reparto. I NUMERI Con Di Maria e Vlahovic titolari laha giocato 7 partite, vincendone ..., abbiamo un problema. Ini conti non tornano. I motivi tecnici si intrecciano a quelli economici. L'allestimento del reparto offensivo - da Vlahovic a Chiesa, passando per Kean e Milik ...Lazio,e adesso la Roma, tre ko nella stessa giornata che rimettono in discussione la corsa all'Europa. Partita tosta, lottata e con poche occasioni. La Dea passa al primoserio, con ...

La Juve segna pochissimo: i numeri di un attacco sterile e come uscirne Tuttosport

Spese enormi e resa minima delle punte bianconere. Nelle prime sette gare di questo ciclo di ferro che si chiuderà domenica a Bologna, la squadra di Allegri ha segnato pochissimo: solo 5 gol ...“Eurostangata Juve”, si legge a caratteri cubitali sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. La Rosea torna ampiamente sull’indagine che sta portando avanti l’Uefa verso il club bianconero, che r ...