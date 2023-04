Juve | prima di una sanzione che lo terrebbe fuori dalle competizioni europee

(Di martedì 25 aprile 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 25/04/2023 alle 13:21 CEST La UEFA sta indagando sulle infrazioni della vecchia signora per il loro comportamento antisportivo che viola i regolamenti europei Stipendi differiti, rapporto con gli agenti e plusvalenze fittizie aggravano la posizione delladavanti al massimo organo del calcio europeo ILntus continua nel bel mezzo di una crisi istituzionale. Anche se lui Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) annullato giovedì scorso Detrazione di 15 punti con cui il vecchia signora per il ‘Caso Capital Gains’, ora il Uefa Si è intromesso per continuare a indagare, anche, sugli stipendi differiti e sui rapporti del club con gli agenti. Il massimo organo del calcio europeo ha a regolamenti severi per quanto riguarda il comportamento antisportivo dei ...

Dopo la sosta era tornato col botto, suo il gol da tre punti per lacol Verona. Poi zero ... E sesembrava potesse tornare tra Inter e Bologna, ora Max Allegri ha chiarito che serviranno ...Ad oggi Allegri vuole restare e costruire unada scudetto, madeve capire come e quando terminerà questa stagione surreale con tutte le scorie che si porta appresso.... con il Matera; dal 2017 al 2019, in Serie B e in Serie A con l'Empoli,di essere ceduto al ... Domenica sera, dopo la vittoria sulla, ho incrociato Di Lorenzo nell'etere della Domenica ...

Juve, Allegri via o resta Il parere del ministro Adnkronos

La Juve prepara la sfida contro l'Inter dopo il ko col Napoli. Allegri non ha gradito il comportamento di un giocatore contro i partenopei ...Sono contento anche per l'Udinese, ha fatto 42 punti giocando nella prima parte della stagione un ottimo calcio. Quando sono arrivato nel 2004 a Napoli mi hanno detto che contro la Juventus bisogna ...