Juve | nuovi guai in vista | rischia l’esclusione dalle Coppe

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 25 aprile 2023)inper lantus: i bianconeri non possono dormire sonni tranquilli. Se qualche giorno fa il Collegio di Garanzia ha deciso di restituire al clubntino, almeno per il momento, i 15 punti di penalizzazione che gli erano stati tolti per presunte plusvalenze fittizie, adesso spuntano. La palla è nelle mani della Corte d’Appello della Figc adesso, ma all’orizzonte ci sono terribili notizie per la: la Vecchia Signora deve fare i conti anche con l’inchiesta sugli stipendi differiti e sui suoi rapporti con gli agenti, che potrebbe portare a sanzioni ancora più dure. Secondo La Gazzetta dello Sport, se i tempi della giustizia italiana si allungheranno ulteriormente, sarà la Uefa a decidere autonomamente le sorti della ...