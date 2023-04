Juve-Napoli | pericolo scampato per gli azzurri sul volo di ritorno da Torino

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 aprile 2023), l’aereo didarischia di cambiare rotta: il retroscena su quanto accaduto dopo la sfida con lantus. La vittoria delcontro lantus per 0-1 ha suscitato grande euforia tra i tifosi partenopei, che già stanno pregustando lo Scudetto che potrebbe essere ‘certificato’ già nel derby di sabato con la Salernitana. Ma ildalla trasferta torinese stava quasi per diventare un’impresa a causa dei troppi fumogeni e della nebbia che hanno avvolto l’aeroporto di Capodichino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’aereo è atterrato regolarmente alle 2.17, dopo aver valutato per un breve lasso di tempo di cambiare rotta. La situazione viene però risolta grazie all’intervento del vento, mentre i tifosi, presenti in massa ...