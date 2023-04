Juve - Napoli | la moglie di Di Maria tuona | ' In 12 contro 11'

(Di martedì 25 aprile 2023) Non si placano le polemiche relative all'ultima sfida di campionato trantus e, terminata 1 - 0 per la squadra di Spalletti. I bianconeri recriminano infatti per il gol annullato ad Angel ...

Non si placano le polemiche relative all'ultima sfida di campionato tra Juventus e, terminata 1 - 0 per la squadra di Spalletti. I bianconeri recriminano infatti per il gol annullato ad Angel Di Maria dopo una revisione al Var dell'arbitro ...Crolla a terra, forse, perché ripensa al passato, adel 2018 , al gol di Koulibaly, allo scudetto perso, alla lunga rincorsa per questo trionfo atteso 33 anni. Proprio lui era l'unico ...Tra le carte della Procura federale su Juventus -anche cori di discriminazione territoriale ...che gli avrebbe impedito di giocare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la, in ...

"Pelato di m..., ti mangio il cuore": Landucci squalificato per gli insulti a Spalletti La Gazzetta dello Sport

Non si placano le polemiche relative all'ultima sfida di campionato tra Juventus e Napoli, terminata 1-0 per la squadra di Spalletti. I bianconeri recriminano infatti per il gol annullato ad Angel Di ...Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sulla sconfitta subita contro il Napoli alla vigilia del match di Coppa Italia con l'Inter.