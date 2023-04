Juve-Napoli | frase shock di Landucci a Spalletti | ‘Pelato di m… | ti mangio il cuore’ Ecco cos’è successo

- Coda al veleno per il match vinto sul campo dellada unsempre più vicino allo scudetto. Fa discutere un episodio riportato da 'La Stampa', secondo cui il tecnico azzurro Luciano Spalletti sarebbe stato insultato e minacciato da Marco ...Spalletti, nell'imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del, non reagiva nei confronti di Landucci". L'accaduto è stato "interamente rilevato, in maniera chiara e ...Per la tifoseria della Juventus questi ultimi mesi dell'attuale stagione si presentano davvero molto intensi, da vivere con passione. Sul campo infatti la squadra allenata da Massimiliano Allegri sta ...

Juve-Napoli, la minaccia del vice di Allegri a Spalletti nel post-gara fa scalpore Virgilio Sport

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulla festa Scudetto che ci sarà a Napoli: "Sarà una grande festa e, ovviamente, spetterà alla Prefettura far sì che non ci siano problemi. Per questa ragio ...Stefano De Grandis, ai microfoni di Sky, ha parlato dell'episodio che ha coinvolto Cuadrado nella partita tra Juventus e Napoli ...