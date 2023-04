Juve | Landucci shock contro Spalletti | «Pelato di merda | ti mangio il cuore»

(Di martedì 25 aprile 2023) La rabbia del vice allenatore dellaMarconei confronti del tecnico partenopeo, LucianoAlta tensione all’Allianz Stadium in occasione di-Napoli. Come riportato da La Stampa gli agenti federali presenti e riportati hanno riportato un violento diverbio che ha visto protagonisti il vice allenatore dei bianconeri, Marcoe il tecnico dei partenopei, Luciano. Il vice di Allegri avrebbe apostrofato l’avversario gridandogli: «ditiil». Nessuna reazione di, mentre gli agenti federali prendevano nota delle ingiurie.

Nei corridoi dell'Allianz infatti, il vice di Allegri Marcoavrebbe rivolto a Luciano Spalletti questa frase: 'Pelato di me..a, ti mangio il cuore'. Un epiteto che sarebbe stato rilevato ..., stando a quanto scritto nel referto degli ispettori della Procura Federale, ha infatti ... Video su questo argomento Napoli in festa per la vittoria contro la: tifosi scatenati in ...'Pelato di m…., ti mangio il cuore ', la frase, pronunciata dall'allenatore in seconda della, Marco, e rivolta al tecnico napoletano Luciano Spalletti . LA RICOSTRUZIONE - ...

Juve-Napoli, furia Landucci contro Spalletti: "Pelato di m..." - Sportmediaset Sport Mediaset

Clamorosa rivelazione da parte di La Stampa sui concitati attimi finali della partita tra Juventus e Napoli, giocatasi domenica all'Allianz Stadium e ...Il vice di Allegri, Marco Landucci, dopo Juventus-Napoli nei corridoi dello Stadium si scaglia contro Spalletti. L'episodio nei verbali degli investigatori federali ...