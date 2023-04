Juve | il gol è un problema | ecco quando torna Kean | ora serve anche lui

(Di martedì 25 aprile 2023) Niente Inter. E poi si punterà il Bologna. Questo il programma per il recupero di Moise, infortunatosi in allenamento dopo la partita...

...NUMERI Con Di Maria e Vlahovic titolari laha giocato 7 partite, vincendone 4: a segno 12 reti complessive e 1,7 punti a partita. Con Di Maria e Chiesa insieme una vittoria su 2 partite, 2, abbiamo un problema. In attacco i conti non tornano. I motivi tecnici si intrecciano a quelli economici. L'allestimento del reparto offensivo - da Vlahovic a Chiesa, passando per Kean e Milik ......popolo nerazzurro che sventola davanti a Mourinho bandiere e: 3 - 1 e ritorno in corsa di Gasperini & c. per un piazzamento che a Bergamo manca inopinatamente da una stagione. Lazio,e ...

Juve-Napoli, la moviola: Fabbri, la gestione dei gialli e il gol annullato Tuttosport

E' difficile valutare la stagione della Juventus. In campionato la squadra ha tanti punti come lo scorso anno, nonostante la sciagura e la farsa della penalizzazione. Una stagione falsata, ...Su Corriere di Torino: "Juve,tutto sulle coppe". Già la formazione schierata col Napoli chiariva l’obiettivo principale di Allegri. Ma domani Max punta solo ...