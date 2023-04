... mentre per la fascia ci potrebbe essere il Leicester Timothy, già all'Atalanta. E in caso di offerte a cui difficilmente si potrebbe dire di no, se lacedesse Vlahovic alle cifre ...... come dimostra la spettacolare tripletta che ha tolto ledal fuoco ad Allegri nella ... Tutto evidentemente è legato però alle vicende extra campo che attanagliano la, come ha ribadito ieri ...L'esterno argentino, finalmente a posto dal punto vista fisico, ha tolto spesso e volentieri ledal fuoco a Massimiliano Allegri.

Juve, è Castagne l'idea per il dopo Cuadrado Calciomercato.com

Juve Stabia le pagelle conto il Cerignola. Vespe pareggiano al Menti, un risultato alla fine gustoso. La squadra di Novellino è bella per un tempo poi tante ...I principali obiettivi di mercato della Juventus in caso di annullamento della penalizzazione: ecco chi potrebbe approdare in squadra la prossima stagione ...