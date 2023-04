Juve | diretta Allegri | segui la conferenza stampa e le parole LIVE

...trasmessa inTV su Canale 5 alle 21. Arbitrerà Daniele Doveri, con Aleandro Di Paolo al Var. Il match d'andata, giocato a Torino, era terminato 1 - 1 fra mille polemiche. SEMPRE INTER --...TORINO - Vigilia di Coppa Italia in casa: mercoledì sera a San Siro (calcio d'inizio alle 21) i bianconeri sfideranno l' Inter di Inzaghi nel quarto atto stagionale del derby d'Italia , valido per il ritorno della semifinale: si ...... che può assistere l'arbitro soltanto in caso di "chiaro ed evidente errore" o "grave episodio non visto" in relazione "a una rete, rigore, espulsione, scambio di identità" . E il neretto è ...

Spalletti in conferenza stampa: rileggi le parole in diretta dopo Juve-Napoli Corriere dello Sport

Sono 4 le semifinali di Coppa Italia giocate tra Inter e Juventus e in 3 occasioni è stato a San Siro che si è stilato il verdetto definitivo. I precedenti sono in perfetto equilibrio: un successo a t ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter a Milano, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Inter-Juventus si gio ...