Juve | Bonucci ripescato di lusso con l'Inter? Ecco da quando non vede il campo

LA PROBABILE FORMAZIONE - Questa la probabileanti - Inter. Juventus (3 - 5 - 2): Perin; ... A disposizione: Pinsoglio, Szczesny,, Gatti, Rugani, Iling - Junior, Barrenechea, Miretti, ...In particolare, la difesa potrebbe subire diverse modifiche con alcuni calciatori come Leonardoe Daniele Rugani che potrebbero lasciare la casacca bianconera a fine stagione., idea ...... schierando una Juventus inedita con Rugani (e non) al posto dell'acciaccato Bremer e, ... Chiesa, Di Maria e Fagioli per la(più Vlahovic nel finale), Zielinski, Elmas e Raspadori per il ...

Juve, Bonucci ripescato di lusso con l'Inter Ecco da quando non ... Calciomercato.com

Aggiornamento di Sky Sport sulla probabile formazione della Juventus in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia. Gleison Bremer dovrebbe partire titolare, potrebbe fare il braccetto ...Probabili formazioni Inter Juve : le ultime sulle scelte di Massimiliano Allegri in vista del match di domani sera La Juventus tornerà in campo domani sera a San Siro per la semifinale di ritorno di C ...