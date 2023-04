Juve | attacco flop | ogni gol di Vlahovic costa 1 milione Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 aprile 2023) Nellasegnano più i centrocampisti e i difensori che gli attaccanti. Nonostante i 150 milioni investiti in cartellini sul mercato. Ladello Sport dedica un approfondimento al tema. “, abbiamo un problema. Ini conti non tornano. I motivi tecnici si intrecciano a quelli economici. L’allestimento del reparto offensivo – daa Chiesa, passando per Kean e Milik fino a Di Maria – èto oltre 150 milioni soltanto di cartellini. Ma nel momento decisivo della stagione segnano praticamente solo centrocampisti (Rabiot e Cuadrado) e difensori (Gatti)”. L’unica eccezione è il gol di Kean nella partita contro il Verona. Ad essere preoccupanti sono soprattutto i numeri relativi a. Il serbo non segna dal 16 marzo su rigore (quello di ...