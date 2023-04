Juve | Allegri | «Vlahovic in dubbio Il futuro? Ho ancora due anni»

(Di martedì 25 aprile 2023) Le parole di Massimiliano, tecnico della, in conferenza stampa in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia Massimilianoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani dellain Coppa Italia contro l’Inter. Di seguito le sue parole. PARTITA SIMILE ALL’ANDATA O DIVERSA – «È sempre Inter-ntus, una bellissima partita, la semifinale di ritorno di Coppa dove entrambe le squadre si giocheranno la finale. Sarà una bellissima serata di calcio, di sport, speriamo di andare in finale, faremo il possibile». FORMAZIONE – «In difesa devo decidere, gioca Perin sicuro.durante l’allenamento ha avuto una distorsione alla caviglia, sarà da valutare ma difficilmente sarà della partita». RESTA ALLAL’ANNO ...

Coppa Italia e non solo:fissa gli obiettivi . Inter -, nuovo infortunio per Vlahovic . Subito l'annuncio di un probabile forfait per: "Oggi Vlahovic ha avuto una distorsione ...24 Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l' Inter ... SEMPRE INTER -- 'Sempre Inter -. Una bellissima partita, una semifinale ...... siamo arrabbiati per questo": il tecnico della Juventus, Massimiliano, torna sulla ... non dobbiamo avere dispendio di energie per queste cose, nei miei cinque anni allaforse c'è stata ...

TORINO (ITALPRESS) – “E’ sempre una sfida importante. E’ una semifinale di Coppa: entrambe le squadre vorranno ottenere il ...A San Siro si riparte dall’1-1 dell’andata tra le polemiche. Allegri senza Vlahovic e Cuadrado, Inzaghi senza Handanovic ...