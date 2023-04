Juve | Allegri | 'Resto al 100% | siamo all'avanguardia e non ci lamentiamo mai Vlahovic distorsione | il tridente'

(Di martedì 25 aprile 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter a Milano, valevole per il...

Massimiliano, dopo la rissa dell'andata, che raccomandazione vuole fare alla sua squadra prima di questo Inter -di Coppa Italia "Il nostro deve essere un comportamento esemplare: se abbiamo ......sempre Inter -, una bellissima partita e una semifinale di ritorno: ci si gioca la finale, dovrà essere una bella serata di calcio e sport": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, ...62 Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l' Inter ... SEMPRE INTER -- 'Sempre Inter -. Una bellissima partita, una semifinale ...

Inter-Juve, Allegri annuncia infortunio di un big e ordina: Basta lamentele Virgilio Sport

Juventus, la decisione del Giudice Sportivo non è passata ... rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi”. Il secondo di Allegri è stato dunque squalificato per un ...«Bellissimo oh, siete riusciti a vincere uno scudetto». Mittente Massimiliano Allegri. Destinatario la panchina del Napoli. Data affrancamento del messaggio - per niente in codice ...