Josip Ilicic festeggia su Instagram la vittoria dell’Atalanta sulla Roma – FOTO

(Di martedì 25 aprile 2023) L’ex fantasistaha postato una storia sudove sosteneva la Dea ieri sera contro laNon c’è cosa più bella di vedere un proprio ex esultare ere per la tua squadra del cuore, e in casa Atalanta se a farlo è un certoallora la nostalgia prende una piega molto importante. Sul suo profiloinfatti lo stessoha pubblicato una storia dove sosteneva Toloi e compagni da casa, esultando per lacontro la