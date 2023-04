Iva Zanicchi | caduta dalle scale dopo Il Cantante Mascherato | «Orribile | ho alcune fratture» Come sta la cantante

Leggi su blog.libero

(Di martedì 25 aprile 2023) Ivadallal’ultima puntata de Il. Laha raccontato quello che le è accaduto con un video social: «Domenica sera,il, sono. Una, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale», ha detto, parlando dal letto di casa. Poi una battuta: «Vi tengo ...