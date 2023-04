Iva Zanicchi | brutta caduta dalle scale | immobile a letto si sfoga su Instagram

(Di martedì 25 aprile 2023) Paura per Iva, infortunata e costretta a restare adopo una. La cantante ha vissuto una disavventura al ritorno a casa dopo la fine delle riprese de Il Cantante mascherato, conclusosi la scorsa domenica e, oggi, ha raccontato sui social cosa è accaduto. La cantante 83enne,, è stata prontamente soccorsa e, dopo i primi accertamenti, ha preferito restare nella propria abitazione, rifiutando il ricovero ospedaliero. Adesso le condizioni sono stabili e non preoccupanti, seppur dovrà restare sotto stretto controllo medico per i prossimi giorni. “È stato orribile”: lo sfogo di Ivadopo laL’incidente è stato raccontato dalla stessa ...

Paura per, infortunata e costretta a restare a letto dopo una brutta caduta dalle scale. La cantante ha vissuto una disavventura al ritorno a casa dopo la fine delle riprese de Il Cantante ...Sdraiata sul letto completamente immobile,ha confessato: L'artista ha poi spiegato nel dettaglio come sta adesso non nascondendo la preoccupazione per un possibile ricovero. Paura per ..."Sono caduta giù dalle scale, ora immobile a letto". Lo annuncia, 83 anni, in un video pubblicato su Instagram in cui parla dal letto di casa. "E' un'immagine un po' insolita, non vorrei spaventarvi", scherza. "Domenica sera sono tornata da Roma che ...

Iva Zanicchi, caduta dalle scale dopo il Cantante Mascherato: «È stato orribile, ho qualche microfrattura» ilmessaggero.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Finisce molto male l'avventura de Cantante mascherato per la Zanicchi che una volta a casa, cade dalle scale e adesso è a letto da qualche giorno ...