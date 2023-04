Israele | rissa al cimitero tra i famigliari delle vittime e i supporter del ministro di estrema destra Ben-Gvir – I video

(Di martedì 25 aprile 2023) Dalla tramonto del 24 aprile fino alla sera del 25, in, si celebra lo Yom HaZikaron – Memorial Day in inglese -, per ricordare i soldati caduti e ledegli attacchi terroristici. Diverse le manifestazioni organizzate nel Paese. Non sono mancati i momenti di tensione, come quello avvenuto almilitare di Be’er Sheva, città capoluogo del Distretto Meridionale. Nel luogo sacro, si è tenuto il discorso di Itamar Ben-della Sicurezza Nazionale del governo Benjamin Netanyahu. La presenza del leader del partito di– Otzma Yehudit – non è stata accolta con favore da una parte dei. «Non sei degno», hanno gridato al politico, «non meriti di essere ...

Dalla tramonto del 24 aprile fino alla sera del 25, in, si celebra lo Yom HaZikaron - Memorial Day in inglese - , per ricordare i soldati caduti e le vittime degli attacchi terroristici. Diverse le manifestazioni organizzate nel Paese. Non sono ...... il presidente iraniano Ebrahim Raisi si è rivolto direttamente adichiarando che 'la ... Secondo Haaretz non era affiliato ad alcun gruppo terroristico, ma era stato arrestato pernel 2017....l'ambasciatore - si è informato sulla vita del giovane italiano e del perché si trovasse in,... Secondo Haaretz non era affiliato ad alcun gruppo terroristico, ma era stato arrestato per...