Isola | Marco Mazzoli e Paolo Noise contro Nathaly Caldonazzo | «Litiga solo per le telecamere»

... chi è la sorella di Asia che sbarca all'dei famosi di Roberta Mercuri Dove sta l'origine di ... Perché quella cartolina lì, quella del Colosseo e di piazza San, parla a un turista vecchio, ...... ogni giorno sono previsti corsi di Yoga e Wellness tenuti dai migliori maestri dell'. A ... E non è l'unico: anche Giulia de Lellis e la celebre coppia composta da Beatrice Valli eFantini ...Cristina Scuccia ha dichiarato di essere single (girano pure voci di un papabile coming out in diretta a L'dei Famosi ), ma come confessato aMazzoli in passato ha avuto un fidanzato. Lo ha avuto - ovviamente - prima di prendere i voti. A domanda diretta sulla sua sfera s3ssuale, Cristina ...

Marco Predolin, dai 'Nuovi mostri' all'Isola dei Famosi - Striscia la ... Striscia la notizia

Marco Mazzoli e Paolo Noise sono la scheggia impazzita di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Il duo radiofonico oltre ad essere stremamente simpatico è anche strategico, e senza ...Isola dei Famosi 2023, eliminati: chi è stato eliminato oggi, lunedì 24 aprile, al termine della puntata. Tutte le informazioni nel dettaglio ...